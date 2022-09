Intesa su servizio rifiuti, Greco: “Ci sarà massima attenzione anche per bacino lavoratori”

In questo modo, Impianti (la società che ha ottenuto l’affidamento in house) potrà mettere a bando il reclutamento del personale necessario ad avviare il nuovo servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti in città e potrà essere chiusa la parentesi Tekra. “Dopo tanto lavoro e tanto impegno – ha commentato Greco – finalmente ho raggiunto il non semplice obiettivo di trovare un accordo condiviso da tutte le parti. Ci sono stati numerosi momenti dedicati al confronto e alla concertazione, che ora sono sfociati in una unione di intenti tale da farci mettere alle spalle le tensioni e gli scioperi delle ultime settimane. Siamo, però, solo a metà dell’opera, e questa amministrazione comunale continuerà ora a lavorare senza sosta per far partire quanto prima il nuovo servizio con la società in house e ripulire la città. Sappiamo bene che attualmente ci sono molte lacune e si registrano molti disservizi, ma chiedo ai cittadini solo un altro pò di pazienza. Massima attenzione, naturalmente, riserveremo anche al bacino dei lavoratori, compatibilmente con quanto previsto dalla legge. Di sicuro, a fronte di una emergenza che si avvia ad essere risolta, quale quella dei rifiuti, non vogliamo che ne esploda una di carattere occupazionale e sociale”.