Investimenti, confronto tra sindaco e manager Eni: amministrazione punta a garanzia dei livelli occupazionali

Gela. I particolari verranno resi noti successivamente. In giornata, comunque, il sindaco Di Stefano, dopo aver attivato i contatti con il management delle aziende Eni presenti in città, ha avuto modo di tenere un primo incontro, con al tavolo, in Comune, sia i riferimenti di Bioraffineria sia quelli di Eni Rewind. L’intento dell’amministrazione comunale e del primo cittadino, che ha preso l’iniziativa della verifica, è soprattutto di avere riscontri circa il mantenimento di un certo livello occupazionale nel sito locale. Progetti strategici, che hanno impegnato per alcuni anni tecnici e manodopera del territiorio, sono andati verso la conclusione. Tra tutti, i cantieri di “Argo-Cassiopea” per il gas e del sistema bio jet, destinato alla produzione di carburanti per l’aviazione. Al management della multinazionale il sindaco ha chiesto un quadro più complessivo circa gli investimenti in programma, nel breve e lungo periodo. Pare che le intenzioni dell’azienda siano comunque di continuare a proporre progetti nel sito locale. Bioraffineria ha in programma ulteriori investimenti, almeno in un periodo ricompreso fra tre e quattro anni. La multinazionale sembra intenzionata a puntare parecchio su interventi di tipo innovativo. Lo stesso vale per Eni Rewind, impegnata nel settore delle bonifiche. Proprio questo è un capitolo sul quale l’amministrazione vuole avere certezze, intervenendo in importanti procedimenti autorizzativi già in essere. La programmazione del decommissioning degli impianti che non hanno più una collocazione nel nuovo ciclo produttivo della bioraffineria è un focus sul quale insiste l’amministrazione. Il sindaco Di Stefano sta seguendo in prima persona i rapporti con Eni, anche insieme all’assessore Franzone, e continuerà a farlo con ulteriori tavoli e raffronti diretti con il management. Di recente, ha affidato all’assessore Morselli la delega legata alla piena attuazione del protocollo del 2014, a partire dalla concretizzazione delle compensazioni per i progetti.