Investimenti Eni, contatti tra il sindaco e il management dell’azienda: fissato un primo incontro

Gela. L’intenzione era di coinvolgere i vertici locali delle società del gruppo Eni, per fare il punto della situazione rispetto alla prospettiva degli investimenti sul territorio, vista la conclusione di cantieri strategici come quelli del progetto “Argo-Cassiopea” per il gas e del sistema bio jet, per i carburanti dell’aviazione. I primi riscontri stanno arrivando al sindaco Di Stefano, che ha attivato contatti con il management della multinazionale. La prossima settimana è in programma un primo incontro, insieme ai riferimenti della bioraffineria e di Eni rewind. E’ principalmente l’aspetto occupazionale che interessa il primo cittadino. Vuole comprendere fino in fondo quali siano i programmi della multinazionale, a breve e lunga scadenza. Ha spiegato che l’obiettivo è arrivare a un livello occupazionale che possa toccare le soglie ragguiunte con i cantieri di “Argo-Cassiopea”.