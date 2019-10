Investimenti Eni, convocata altra riunione in municipio: al tavolo permanente azienda e sindacati

Gela. La proroga della Valutazione di impatto ambientale per il progetto della base gas di Eni non è ancora stata rilasciata dal Ministero dell’ambiente. Il senatore grillino Pietro Lorefice, che continua ad essere costantemente in contatto con la segreteria tecnica del ministro Sergio Costa, ha spiegato che ci sono approfondimenti in corso. Il rilascio potrebbe slittare, andando oltre fine ottobre. Probabilmente, si parlerà anche di questo nel corso di un nuovo vertice, che si dovrebbe tenere giovedì in municipio. Il tavolo permanente predisposto dal sindaco Lucio Greco, già durante l’estate appena trascorsa, torna a riunirsi. Ne fanno parte, i sindacati, i manager Eni e le organizzazioni datoriali. Non è da escludere che venga nuovamente analizzata la vicenda degli investimenti, dopo la partenza ufficiale della green refinery, ma con tanti dubbi che riguardano la base a terra e altri settori strategici, a cominciare dall’upstream. L’amministrazione comunale e i sindacati, inoltre, sono convinti che vada rivisto il protocollo di intesa di cinque anni fa, alla luce degli sviluppi più recenti.