Investimenti Eni fermi, sindacati: “Stato latitante”

“La latitanza dello Stato, azionista dell’Eni, nella vicenda non è ammissibile. Ma anche la Regione – aggiungono – deve ricercare ed esprimere indirizzi univoci, evitando difformità nei pareri che possono costituire un alibi al comportamento dilatorio degli altri soggetti e al mancato decollo degli investimenti”. Per i sindacati, bisogna sbloccare la vicenda prima possibile. “Visto il groviglio in cui ci si trova, la conferenza di servizi diventa dunque urgente, per dare risposte al territorio, ai lavoratori e credibilità ad un’azione istituzionale per il rilancio delle attività produttive in Sicilia – concludono – se la situazione non si sblocca, a partire proprio dalla questione del gas, che rappresenta una tranche importante del piano concordato, si rischia di perdere gli investimenti con grande danno per l’area e per i lavoratori”.