Investimenti Eni sul territorio, Di Stefano vuole un confronto per valutare le strategie dell’azienda

I tavoli aperti con Eni non mancano, a partire da vicende che vanno verso la definizione come quella per l’avvio di Macchitella lab, l’ex casa albergo. Ci sono inoltre capitoli essenziali per Palazzo di Città, dalle compensazioni e fino alle royalties estrattive, adesso con l’attivazione dei fondi di “Argo-Cassiopea”. Sono tutte entrate che il municipio ottiene proprio dalle attività della multinazionale. “Dalla prossima settimana – precisa il sindaco – inizierò a contattare i riferimenti locali di Eni per sondare la loro disponibilità a un incontro. Vogliamo capire quali progetti sono previsti per la prosecuzione dei lavori in città. Da poco, finalmente, la Regione ha iniziato a esprimersi sugli interventi di decommissioning, per la rimozione delle vecchie condotte interrate. Anche questi possono essere lavori importanti. Vorrei che venissero assicurati almeno i livelli occupazionali raggiunti durante i cantieri di Argo-Cassiopea”. Un discorso diverso vale per i fondi delle compensazioni, previsti nel protocollo di intesa del 2014. “In quel caso – conclude il sindaco – dobbiamo essere noi a dimostrarci capaci di poterli spendere. Serviranno maggiori risorse in termini di personale. Attualmente, stiamo concentrando tutto sul completamento dei progetti di “Qualità abitare”, con cantieri in larga parte avviati, e poi c’è la nuova programmazione 2021-2027, che inizia a entrare a regime, nonostante le difficoltà. Con nuove assunzioni di personale dirigenziale e di funzionari, potremmo dare più riscontri anche sui progetti delle compensazioni”.