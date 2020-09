Investimenti Eni, vertice romano tra i sindacati: Lo Faso nuovo a.d. di Raffineria

Gela. Con la ripresa delle attività nei siti Eni del territorio, anche i sindacati faranno il punto della situazione. Tra due settimane, è in programma un vertice romano tra le segreterie territoriali del settore e quelle nazionali. “Forniremo tutti i dati acquisiti in questi mesi di incontri a livello locale – dice il segretario provinciale della Uiltec Maurizio Castania – riprendiamo il confronto che si era interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Le segreterie nazionali avranno successivamente un tavolo con Eni e valuteranno anche la situazione del sito di Gela, inserita nella politica industriale di Eni in Italia. Le nostre rsu, già in settimana, hanno programmato altri incontri con Raffineria, Eni Rewind e Enimed”. In raffineria, dopo la fermata degli impianti green per le manutenzioni, si attende di entrare nel vivo dei lavori dell’impianto Btu. Anche sul fronte delle bonifiche pare che ci siano interventi già predisposti. La preoccupazione più consistente dei sindacati riguarda invece l’investimento del progetto “Argo-Cassiopea”, con la base gas che è la parte più consistente degli investimenti programmati con il protocollo di intesa di sei anni fa. “E’ un investimento strategico – dice Castania – anche rispetto al futuro di Enimed sul territorio. La produzione si è drasticamente ridotta e dal progetto “Argo-Cassiopea” dipenderanno le prossime strategie”. Eni ha sempre confermato l’investimento, anche se i tempi si allungheranno a seguito dell’emergenza sanitaria.