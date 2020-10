Investimenti Enimed, assemblea di tutte le rsu: “Riprendere produzione”

Gela. L’hanno preannunciata ad inizio settimana e il prossimo martedì si terrà un’assemblea di tutte le rsu dei siti Enimed. I rappresentanti sindacali si sono dati appuntamento in città. I punti da affrontare sono già piuttosto chiari, l’assenza allo stato di un preciso cronoprogramma per i lavori della base gas del progetto “Argo-Cassiopea” e il calo di produzione. In città, si vedranno le rsu locali e quelle dei siti di Ragusa, Gagliano e Bronte. La preoccupazione è forte, come hanno spiegato i segretari provinciali di Filctem, Femca e Uiltec, Gaetano Catania, Francesco Emiliani e Maurizio Castania. Senza i lavori di “Argo-Cassiopea” e con la produzione a ribasso, secondo le organizzazioni sindacali si potrebbero prospettare strategie del tutto differenti rispetto ai programmi. Le segreterie territoriali hanno esposto lo stato dei fatti ai referenti nazionali, nel corso di un incontro romano tenutosi a fine settembre. I nazionali pare siano in pressing sui manager di Eni, nel tentativo di strappare impegni concreti sull’avvio dei lavori della base gas e sulla ripresa produttiva. In caso contrario si rischia di tagliare alla radice le attività, come sta accadendo a Ragusa. Nel sito Enimed locale, la produzione si è ridotta, nell’arco di pochi anni, da 20 mila barili al mese ai circa 11.000-11.500 dell’ultimo periodo. Da tempo, le organizzazioni sindacali di categoria e le rsu sostengono inoltre la necessità che l’azienda riattivi un vasto programma di manutenzioni e workover dei pozzi.