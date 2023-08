“Investimenti Eni vanno avanti”, Castania (Uiltec): “Sito locale punto di riferimento per l’azienda”

Gela. “In questa fase, quello locale è il sito sul quale Eni sta investendo di più, in assoluto”. Il segretario della Uiltec Maurizio Castania, insieme ai responsabili delle altre sigle del settore, probabilmente a settembre condurrà una verifica sull’andamento dei progetti in corso, interfacciandosi con il management della multinazionale. Dal fronte sindacale, però, non sembrano emergere troppe preoccupazioni. “Gli investimenti nel sito locale vanno avanti con continuità e rispettando le attese – spiega Castania – sì, probabilmente a settembre ci siederemo al tavolo per verificare l’andamento dei lavori e le varie fasi in atto ma devo dire che non ci sono troppe preoccupazioni. L’unica nota stonata è maturata nel caso di Medi group construction, nella speranza che si possano risollevare le sorti dell’azienda”. Le sigle sindacali del settore stanno monitorando tutti i cantieri aperti dalla multinazionale. “I lavori del progetto “Argo-Cassiopea” vanno avanti senza sosta e questo è veramente un dato confortante – dice – sono stati rispettati i tempi per la fermata finalizzata al potenziamento della sezione degumming del sistema Btu e a settembre sono in programma ulteriori demolizioni, in base alle attività condotte da Eni Rewind”. Una serie di interventi ed investimenti, tra questi anche quello dell’impianto biojet destinato ai carburanti per l’aviazione, che induce il segretario Uiltec a ribadire che nel sito di contrada Piana del Signore e più in generale in tutti i versanti coperti dalla multinazionale a livello locale, “si conferma la massima attenzione di Eni”.