Investimenti in aree ex Asi, “terreni acquistabili a prezzi dimezzati”

“Abbiamo avuto conferma da parte della Regione – spiegano i deputati – che i commissari liquidatori applicheranno questo dimezzamento che, tradotto in soldoni, significa una maggiore attrattività per le aziende. Un’occasione imperdibile per chi vorrà investire ed una opportunità concreta di sviluppo e occupazione per il territorio considerando che le nuove aziende che vi si insedieranno dovranno necessariamente assumere lavoratori”. Per le aree locali dell’ex Asi rimangono comunque nodi da sciogliere di non poco conto, a partire dal blocco per gli investimenti nella zona Nord2, che ancora adesso attende l’attuazione delle compensazioni ambientali.