Investimenti in bilico, sindaco convoca nuovo vertice: “Ci saranno Confindustria e deputati”

Gela. Il vertice dovrebbe tenersi venerdì, a Palazzo di Città. L’ha deciso il sindaco Lucio Greco, nel tentativo di organizzare una strategia comune per impedire che ritardi e crisi di governo possano far fallire l’investimento sulla base gas di Eni e, più in generale, gli accordi riassunti nel protocollo di intesa di quattro anni fa. “Convocherò nuovamente le organizzazioni sindacali e quelle datoriali, compresa Confindustria – dice Greco – non vogliamo escludere nessuno. Non c’è mai stata questa intenzione”. Una decisione che arriva mentre nelle scorse ore il reggente di Sicindustria Caltanissetta, l’imprenditore Gianfranco Caccamo, ha lanciato strali verso la politica, dicendo chiaramente di essere deluso anche dalle scelte della giunta Greco. I confindustriali sono scesi in campo davanti al rischio, piuttosto concreto, che possa saltare tutto. “Chiederò che partecipino al vertice i parlamentari regionali e nazionali – continua – ho avuto modo di confrontarmi, seppur in modo informale, anche con il senatore Pietro Lorefice”. A fine luglio, sindacati e amministrazione comunale hanno inoltrato una richiesta ufficiale al governo, con l’obiettivo di riattivare il tavolo sugli sviluppi del protocollo di intesa. Un sollecito l’hanno fatto anche nel fine settimana appena trascorso.