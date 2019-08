“Investimenti locali a rischio? Colpa della Lega”, Di Paola: “No accordi con salviniani e Pd”

Gela. “Con la Lega che ha tradito l’accordo ratificato nel contratto di governo e con il Pd, responsabile di quasi trenta anni di disastri sul nostro territorio, il Movimento cinque stelle non ha nulla da spartire”. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola lancia un messaggio politico chiaro, nonostante le manovre in atto a Roma, dove il governo giallo-verde va verso la fine anticipata. “A livello cittadino – dice – non cambierà nulla. Non abbiamo mai avuto un’alleanza con la Lega né avremo un dialogo con il Pd. Ci siamo presentati con un’unica lista alle amministrative, per far comprendere a tutti che non facciamo accordi con chi ha enormi colpe. In futuro, ragioneremo, se sarà il caso, solo con vere liste civiche. Presentarci da soli alle amministrative ci ha penalizzati, ma abbiamo detto no ad accordi che non ci appartengono”. Da poco, l’amministrazione comunale e i sindacati hanno scritto al premier Giuseppe Conte e ai ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa, nel tentativo di riaprire il tavolo sul protocollo di intesa di cinque anni fa e di ottenere la proroga Via per la base a gas di Eni. Con la crisi in piena evoluzione, però, si rischia che tutto salti. “La responsabilità è della Lega – continua Di Paola – per fini elettoralistici, i leghisti hanno deciso di far saltare il contratto, mettendo gambe all’aria gli italiani e i gelesi. A questo punto, in base a quello che accadrà il 20 agosto, c’è il serio rischio che a settembre non ci siano più interlocutori per valutare la vicenda degli investimenti in città. Sulla proroga Via, concordo con il senatore Pietro Lorefice. Ci sono stati ritardi nelle richieste autorizzative anche da parte di Eni”.