Investimenti nell’area industriale, Cna: “Alle imprese una rete elettrica innovativa”

“E’ stato possibile condividere un piano di interventi che presto consentirà un sensibile miglioramento del servizio elettrico nell’area industriale – assicura Roberto Sola – I rappresentanti di E-Distribuzione hanno illustrato un piano di interventi che verte su due aspetti fondamentali: l’innovazione tecnologica con l’installazione di dispositivi di ultima generazione, e l’attivazione di nuovi tratti di rete elettrica per integrare quella esistente. L’obiettivo è migliorare ulteriormente l’affidabilità e la flessibilità delle rete elettrica di distribuzione a servizio delle imprese che insistono nell’area industriale gelese”.

In verità, il progetto di ammodernamento della rete elettrica avrebbe mosso i primi passi. “Alcuni degli interventi pianificati sono stati già avviati – aggiunge il presidente del Cna – La scorsa settimana i tecnici dell’azienda del gruppo Enel hanno provveduto, infatti, a mettere in servizio circa 400 metri di una nuova linea in media tensione a servizio di una zona dell’area Asi. A meno di ritardi nei necessari iter autorizzativi – usa prudenza Sola – l’azienda conta di completare tutti gli interventi previsti entro il primo trimestre del 2020”.

L’ammodernamento della rete elettrica dovrà passare attraverso la collaborazione delle imprese locali. “Ciascun imprenditore dovrà intervenire per adeguare i propri impianti – conclude Roberto Sola – e rendere più efficace l’impegno tecnico ed economico di E-Distribuzione per l’area di contrada Brucazzi. La Cna si farà carico di sensibilizzare le imprese sulla necessità di adeguare eventuali apparati di propria competenza”.

A conclusione dell’iniziativa di E-Distribuzione l’area di contrada Brucazzi potrà contare di una migliore ripartizione dei carichi energetici e della possibilità di disporre di un’ulteriore via di transito dell’energia elettrica indispensabile a supplire le emergenze legate a guasti e interruzioni.