Investimenti paralizzati e politica inefficace, sindacati: “Nel territorio si respira solo declino”

Ad eccezione dell’Ati idrica, sbloccata dopo anni di attese, per il resto la politica latita, almeno a queste latitudini. “Abbiamo apprezzato, finalmente dopo quattro anni di sollecito verso i sindaci dei ventidue comuni, la costituzione dell’Assemblea territoriale idrica, che gestirà il sistema integrato e porterà sicuramente enormi vantaggi ai cittadini, se amministrata bene. È inutile nasconderlo – dicono ancora – la provincia di Caltanissetta continua a non avere l’adeguata attenzione da parte di chi può e deve decidere le sorti delle due più grandi aree industriali, Caltanissetta e Gela, e per questo ci vediamo costretti a minacciare manifestazioni pubbliche locali o nazionali per far sentire il dissenso a questo stato di cose. Un declino che si respira in ognuno dei ventidue Comuni della provincia, con uno spopolamento che è sotto gli occhi di tutti e di conseguenza una bassa natalità. In questo territorio negli anni non sono mancati i finanziamenti, ma non si è stati in grado di creare lavoro. Ci riferiamo ai miliardi del contratto d’area, del patto per l’agricoltura, di tutta l’idea della programmazione negoziata che doveva far vivere un nuovo e sano protagonismo imprenditoriale e invece ha generato macchie nel deserto, capannoni senza alcun perché, se non quello di giustificare la spesa”. Neanche i beni confiscati alle organizzazioni mafiose, nella gran parte dei casi, riescono a trovare una ricollocazione produttiva o sociale. “In questi anni tanti sono stati i beni sequestrati e confiscati per i quali si propongono procedure più snelle e veloci per l’assegnazione e per la gestione al fine di offrire prospettive di lavoro ai giovani – concludono i sindacalisti – pertanto, le organizzazioni sindacali si impegnano attraverso un’azione sinergica con tutte le istituzioni governative, nazionali, regionali e comunali a trovare modalità che permettano l’uscita da questa situazione drammatica e di crisi in cui versa il territorio”. Il 2019 della crisi continua è ormai alle spalle, il 2020, almeno per ora, non sembra prospettare rapide risalite.