Investimenti per lo sviluppo, si riunisce il “decision board” con politica e imprenditoria

Gela. E’ un’eterna questione in un territorio che spesso e volentieri fa molta fatica a essere attrattivo. Quello degli investimenti è il capitolo più importante che ha indotto l’amministrazione comunale a istituire il cosiddetto “decision board”, del quale fanno parte rappresentanze politiche e imprenditoriali, oltre a quelle della formazione. Attivato sul finire dello scorso anno, al momento non è stata ancora raggiunta la fase operativa, vera e propria. In campagna elettorale, il sindaco Di Stefano, così come gli altri candidati alla fascia tricolore, accolse l’invito degli industriali, affinché si potessero condividere temi strategici per lo sviluppo. La prossima settimana è in programma una riunione del “decision board”. Di Stefano indicò i consiglieri comunali Faraci e Pellegrino, in rappresentanza di maggioranza e opposizione. Del board fanno parte i vertici confindustriali Gianfranco Caccamo e Ignazio Manduca, Francesco Castelli della “Kore” di Enna, gli imprenditori Antonio Perdichizzi e Vincenzo Scerra (indicato come presidente) e ancora la dirigente scolastica Viviana Aldisio. L’intento prevalente è di mantenere un tavolo permanente, aperto alle istanze produttive e alle esigenze di sviluppo locali, per tracciare linee determinate.