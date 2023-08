Investimento fotovoltaico, ok Regione per un altro progetto: “Nessun impatto ambientale”

Secondo le valutazioni contenute nel parere emesso dalla commissione tecnica specialistica, non ci sono “impatti” rilevanti e per questa ragione è stato rilasciato l’ok, con precise condizioni di tutela ambientale. La compatibilità accertata al termine delle verifiche è poi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica. Sempre più spesso, le società che intendono sviluppare impianti di questo tipo per la produzione di energia da fotovoltaico, per poi immetterla nel mercato, puntano alle aree locali acquisendo terreni e predisponendo progetti che devono comunque ottenere il vaglio favorevole degli uffici regionali o di quelli ministeriali. Non mancano investimenti potenzialmente di entità economica superiore a quello “Ciliegino”, dieci anni fa presentato come uno dei più ambiziosi di tutta Europa ma che non vide mai la luce.