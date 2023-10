Inzaghi “A Torino servirà un’ottima Inter, Lautaro top”

MILANO (ITALPRESS) – “Dopo la sosta la preparazione delle partite non è semplice, perchè ho avuto i giocatori solo mercoledì, i sudamericani sono rientrati ieri. Sappiamo che incontreremo un’ottima squadra, con un allenatore che è il terzo anno che è lì. Ci vorrà un’ottima Inter domani”. Presenta così la sfida contro il Torino, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l’ex Lazio si è poi soffermato sulla forza di un gruppo che in 8 giornate ha mandato in gol otto calciatori: “Sì, stiamo segnando tanto, con giocatori diversi, ma sappiamo di poter migliorare ancora questo dato. Vogliamo più gol da tutti, dai difensori, dai centrocampisti, dai quinti e dagli attaccanti”. Tra gli aspetti migliori di questa stagione c’è sicuramente la tenuta della difesa, con l’Inter che è la formazione che ha incassato meno reti, cinque: “Stiamo lavorando tanto sull’organizzazione difensiva, sappiamo che stiamo facendo bene, ma dobbiamo migliorare ancora: nell’ultima partita abbiamo concesso due gol evitabili, dobbiamo migliorare giorno per giorno, con tutta la squadra che partecipa alla fase di non possesso”. Tra i temi toccati da Inzaghi anche quello relativo a Lautaro: “E’ un giocatore con un grandissimo senso di appartenenza, in questi anni è in continua crescita e la fascia l’ha responsabilizzato ancora di più. Poi ha la fortuna di avere compagni straordinari, che cercano sempre di metterlo nelle migliori condizioni”. Infine, Inzaghi ha parlato del tour de force tra Serie A e Champions che attende l’Inter nelle prossime tre settimane circa: “Sappiamo che torneranno una serie di partite, tutte importanti e difficili. I ragazzi sanno che avrò bisogno di tutti loro e chiaramente dovremo avere una concentrazione e una voglia di fare molto alte”.- Foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).