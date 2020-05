IocomproaGela, parte campagna per rilancio: “Investiamo in futuro città”

“Questa campagna mira a sensibilizzare i cittadini, affinché orientino la loro scelta di acquisto verso i negozi locali. In città, il commercio offre un’ampia scelta merceologica, grande varietà anche di prezzo, elevata qualità, cortesia e affidabilità. Acquistare e consumare nei nostri negozi significa investire nel futuro della città – dicono Trainito e Grimaldi – e quindi di tutti noi. La tenuta sociale di una comunità dipende indissolubilmente da quella economica. A maggior ragione dopo quello che abbiamo appena vissuto, Gela deve ripartire da sé stessa. L’invito a consumare e a vivere il proprio territorio è più che mai importante oggi, non solo per supportare le attività commerciali, ma anche per ciò che rappresentano, con famiglie e dipendenti che vivono grazie agli acquisti che tutti noi facciamo”.