Violenti per noia, gara giovanile sospesa per lancio di pietre e petardi al Mattei

Gela. Il calcio, il risultato, la partita non c’entrano nulla. E’ la noia, la mancanza di valori quella che ha indotto alcuni giovani a lanciare una pietra all’indirizzo di un calciatore della Game Sport durante la partita allievi con il Real Gela al Mattei di Macchitella. Il sasso ha colpito alla gamba un giocatore ragusano, costringendo il direttore di gara a sospendere la partita.

Un fatto grave perché scaturito da un comportamento assurdo durante la partita. Approfittando di alcune buche sulla recinzione del Mattei e della assoluta assenza di forze dell’ordine (quantomeno vigili urbani), un manipolo di ragazzini ha deciso di trascorrere una domenica… alternativa.

L’episodio è stato denunciato dal responsabile della Game Sport di Ragusa.

“Una ventina di balordi – racconta Occhipinti – dall’inizio della gara hanno creato tensione, anche nei confronti della squadra di casa che si è prodigata per far svolgere la partita. Ci chiediamo, un impianto che, è anche centro federale può avere parti di recinzione mancanti che permettono agli esterni di accedere liberamente in campo? petardi, pietre, pistole ad acqua, non è ammissibile. Chi deve garantire la sicurezza dei ragazzi? dove sono i Comuni, la Figc, le forze dell’ordine? A fine primo tempo ho parlato con questi ragazzi, chiedendo gentilmente di lasciare giocare le due squadre, che lealmente si affrontavano in campo. Mi hanno deriso e “sparato” anche l’acqua… non erano li per tifare la loro squadra ma per “divertirsi”…

Emanuele Alabiso si è scusato con i ragusani ma anche il Real Gela è vittima. “Da consigliere comunale ho presentato due mozioni per la sicurezza del Mattei, che presenta buche nelle recinzioni, ma sono rimaste lettera morta. Pur specificando che si è trattato di una sola pietra rimane un fatto grave. Sabato abbiamo giocato ad Avola e non vi nascondo che ero preoccupato per i nostri ragazzini dopo quanto successo la settimana scorsa”.