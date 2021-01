Iozza morto 17 anni fa, sospetti sull’incidente: prescrizione per uno degli amici

Gela. Una dinamica che probabilmente rimarrà avvolta nella nebbia del tempo. Per la morte dell’allora ventunenne Salvatore Iozza, avvenuta ormai diciassette anni fa dopo un incidente stradale, non è mai stato individuato un possibile responsabile. L’iniziale indagine venne archiviata e adesso è arrivata la prescrizione anche per uno degli occupanti della Fiat Coupè che si ribaltò, probabilmente causando le ferite fatali che portarono dopo tre giorni alla morte di Iozza. Alessandro Grasso era accusato di aver rilasciato false dichiarazioni su quanto accaduto, secondo i pm della procura per coprire il fatto che ci fosse lui alla guida dell’automobile ribaltata, sulla quale viaggiava anche Iozza. Il trascorrere del tempo ha fatto maturare la prescrizione, formalizzata dal giudice Francesca Pulvirenti, così come chiesto anche dal pm Gesualda Perspicace. La prescrizione ha determinato il non doversi procedere nei confronti di Grasso, difeso dall’avvocato Flavio Sinatra. Le indagini furono riaperte, almeno nei confronti dell’imputato, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai familiari del giovane morto. Il padre di Iozza avrebbe spiegato agli investigatori che dopo alcuni anni dall’incidente lo stesso Grasso gli avrebbe confessato che quella sera c’era lui alla guida dell’automobile. Versione sempre respinta dalla difesa dell’imputato. La famiglia della vittima era parte civile nel procedimento, con gli avvocati Dionisio Nastasi e Luisa Campisi.