Ipab “Aldisio”, annullati tutti gli atti: “La Fenice deve lasciare struttura”

Gela. La società “La Fenice”, che da circa un anno gestisce strutture e servizi dell’Ipab “Aldisio”, deve lasciare gli immobili e riconsegnarli. Il commissario nominato dalla Regione per portare avanti la casa di ospitalità ha decretato la nullità degli atti sottoscritti dai rappresentanti della società privata e da quelli dell’Ipab, prima del commissariamento retta da don Giovanni Tandurella. Il commissario straordinario Giuseppe Lucisano parla di “molteplici profili di illegittimità”. Non ci sarebbero mai stati i presupposti di legge per cedere immobili e servizi al gruppo privato, che è stato al centro anche di molteplici polemiche politiche, perché legato ad esponenti sconfitti al ballottaggio alle amministrative dello scorso anno. La scelta di Lucisano, che ha annullato d’ufficio tutti i provvedimenti, scaturisce dal parere che era stato richiesto al legale catanese Agatino Cariola. Dalle verifiche sarebbe emerso il sospetto di un danno erariale, da collegare al trasferimento di strutture e servizi, riferibili all’Ipab. Da tempo, sono in corso indagini condotte dai pm della procura e dai carabinieri. Il commissario avrebbe trasmesso la delibera anche alla procura e ai militari. In base agli accertamenti amministrativi condotti, pesanti dubbi riguardano le fideiussioni in capo alla “Fenice” e il recente rigetto della Scia da parte del Comune. C’è stata un’ispezione condotta da personale Asp e dai carabinieri che ha fatto emergere presunte irregolarità autorizzative.