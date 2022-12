Ipab “Aldisio”, lascia il commissario Casano: durante l’incarico ha puntato sul rilancio

Gela. Ragioni personali l’hanno portato a presentare le dimissioni da commissario dell’Ipab Aldisio. Carmelo Casano lascia la struttura di Caposoprano, che ha guidato in questi mesi dopo l’incarico formalizzatogli dal governo regionale. Rimarrà solo fino a quando non verrà individuato il suo successore. Ha già comunicato la scelta non solo alla Regione ma anche a tutto lo staff della casa di riposo per anziani, agli ospiti e alle loro famiglie. Sono diversi gli attestati di stima giunti in queste ultime ore. Casano ha voluto fortemente seguire la via del rilancio della struttura pubblica, che prima del suo arrivo era stata al centro di diverse vicende sfociate anche in inchieste giudiziarie. Ha instaurato un rapporto di piena collaborazione con il personale, con gli ospiti e con le famiglie, di fatto aprendo la struttura alla città, come testimoniato da diverse iniziative organizzate per allietare la permanenza degli anziani. Proprio in questi giorni sono partiti i primi eventi in vista del Natale. Una programmazione che la scorsa settimana ha ottenuto l’assenso dell’assessore regionale Nuccia Albano, che ha fatto visita all’Ipab.