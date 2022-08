Ipab “Aldisio”, si insedia Casano: parte nuova fase per la casa di ospitalità

Gela. Si insedia ufficialmente oggi il commissario Carmelo Casano, nominato dal governo regionale per portare avanti l’Ipab “Aldisio” di Caposoprano. Un primo sopralluogo nella struttura l’ha condotto la scorsa settimana, per valutare la situazione generale, che è comunque sicuramente soddisfacente, dopo il lavoro svolto dal predecessore, Giuseppe Lucisano. Il governo Musumeci e l’assessore Antonio Scavone hanno puntato su Casano, dipendente regionale inserito nell’albo per questo tipo di incarichi, per traghettare l’Ipab in attesa che sia ricostituito il nuovo cda. Se ne riparlerà solo con il nuovo governo regionale. Sull’Ipab “Aldisio”, com’è inevitabile, è puntata l’attenzione di molti, soprattutto dopo l’inchiesta scattata con l’interesse dei privati che erano riusciti ad ottenere servizi e strutture, ma secondo gli inquirenti in maniera illecita. Lucisano ha riportato la casa di ospitalità sotto una piena gestione pubblica.