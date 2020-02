Irlanda, record per le esportazioni di alimenti e bevande

ROMA (ITALPRESS) – Un anno record in termini di performance per l’industria agroalimentare irlandese che ha generato un valore economico pari a 13 mld, quasi 1 mld in piu’ rispetto all’anno precedente (12.1 mld nel 2018). Questo e’ quanto e’ emerso dall’Export Performance and Prospects Report 2019/2020, redatto da Bord Bia e presentato da Michael Creed, il Ministro dell’Agricoltura irlandese.Nel 2019 si e’ registrato il volume piu’ alto di esportazioni in tutta la storia di Bord Bia, che esiste da 25 anni, e chiude un decennio di crescita costante: dal 2010 infatti il comparto dell’orticoltura irlandese ha aumentato il volume dell’export del 67%, pari a 5.6 mld di euro. Bord Bia, Irish Food Board, e’ un ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari, bevande e prodotti ortofrutticoli irlandesi. Lo scopo di Bord Bia e’ quello di promuovere il successo dell’industria food&beverage e dell’orticoltura irlandese attraverso servizi di informazione mirati, la promozione e lo sviluppo dei mercati.”Le performance da record registrate nel 2019 dei prodotti agroalimentari irlandesi, testimoniano la nostra capacita’ di ripresa, l’impegno verso la sostenibilita’ e l’elevata qualita’ dei nostri produttori locali. Un approccio diversificato per aumentare il nostro apporto all’interno del mercato globale haprodotto livelli record di crescita con una forte performance registrata nella maggior parte dei settori e delle categorie” ha commentato il Ministro Micheal Creed.(ITALPRESS).