Irmes, operai fermi anche oggi: aspettano riscontri chiari sui pagamenti

Gela. Continua il fermo delle attività dei lavoratori Irmes. Non c’è ancora lo sblocco delle somme attese dagli operai, che vantano diverse mensilità arretrate. Fino a oggi, hanno ottenuto solo un acconto delle spettanze complessive. Questa mattina, come già ieri, i dipendenti non hanno svolto attività. Attendono riscontri dall’azienda o da Eni. Irmes, impegnata nell’indotto della bioraffineria, è sottoposta a una procedura di concordato che non semplifica l’iter.