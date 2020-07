Irregolarità per agibilità “Presti”, dal gup ex sindaco e assessori: quindici coinvolti

Gela. Ci sono l’ex sindaco Domenico Messinese, gli allora assessori al ramo e attuali funzionari del municipio. L’accusa principale che gli viene mossa dai pm della procura è di abuso d’ufficio. Ci sarebbero state irregolarità nel rilascio delle autorizzazioni per l’uso dello stadio “Vincenzo Presti”, che il Gela Calcio ebbe a disposizione per disputare l’intera stagione 2017-2018, ottenendo introiti dagli incassi. L’impianto sportivo sarebbe rimasto aperto al pubblico e fruibile per gli incontri della stagione agonistica, pur non avendone i requisiti. Presunte irregolarità amministrative, che il prossimo novembre porteranno davanti al gup del tribunale non solo Messinese ma anche gli ex assessori Rocco D’Arma, Giovambattista Mauro e Maurizio Melfa. L’udienza è stata fissata inoltre per Carmelo Campisi, Maurizio Tranchina, Antonino Serio, Davide Riccelli, Guido Catalano, Raffaele Greco, Francesco Turco, Giuseppe Piva, Alberto Cilia e Raffaella Galanti. Il sostituto procuratore Federica Scuderi ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. Sono in totale quindici i coinvolti, compresi funzionari dell’Asp e vertici del comando provinciale dei vigili del fuoco, che avrebbero avallato l’agibilità dell’impianto, di tribune e gradinata, pur in assenza dei requisiti, almeno così ritengono i pm della procura.