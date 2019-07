La discarica resta chiusa e i rifiuti per strada, i sindaci della Srr 4 dal prefetto

Gela. Per il secondo giorno consecutivo la raccolta rifiuti si è fermata ed in città l’emergenza igiene sta esplodendo in maniera inequivocabile. Nonostante l’ordinanza emessa nella tarda mattinata di ieri dalla Provincia, che autorizzava la ripartenza dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti mobile nella discarica Timpazzo, l’Arpa ha inserito una condizione che di fatto non consente di conferire rifiuti.

Stamattina i cumuli sono ancora più evidenti perché la risoluzione del problema annunciata da sindaco e assessore all’Ambiente aveva portato i cittadini a rimettere davanti porta i rifiuti. Ieri sera i sindaci della Srr 4, escluso Piazza Armerina che conferisce nella discarica di Lentini, si sono riuniti a palazzo di città.