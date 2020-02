“Isolamento per chi rientra in città”, allarme Coronavirus: commissione, “chiudere scuole”

Gela. Misure immediate e ritorna a chiederle la commissione consiliare sanità. La richiesta è rivolta al sindaco, che in queste ore ha partecipato ad un vertice in prefettura sull’emergenza Coronavirus. Quattordici giorni di isolamento volontario per tutti i lavoratori e gli studenti che stanno ritornando in città dalle Regioni “rosse”. L’isolamento potrebbe scattare in strutture destinate a questa funzione. “Le scuole di ogni ordine e grado vanno chiuse per una settimana”, spiegano il presidente Rosario Trainito e i componenti Gaetano Orlando, Sandra Bennici, Giuseppe Guastella e Carlo Romano. “Bisogna riattivare da subito il reparto di malattie infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele – dicono ancora dalla commissione – e rafforzare la terapia intensiva”.