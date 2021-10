Isole ecologiche, Comune autorizza incremento del servizio: saranno mantenute

Gela. Le isole ecologiche di Manfria e Spinasanta, almeno in vista delle prossime settimane, verranno mantenute. Davanti alla possibile conclusione dell’attività, diversi residenti della frazione balneare hanno subito parlato di un servizio importante, da garantire, per evitare l’aumento di mini discariche abusive. A Palazzo di Città, il settore ambiente, su proposta dell’amministrazione, ha autorizzato un incremento del servizio, predisponendo una somma complessiva superiore agli ottomila euro. Una copertura economica che dovrebbe consentire il mantenimento delle isole ecologiche, almeno in questo periodo di tempo. I due siti scelti dall’amministrazione comunale, con altrettante isole ecologiche, sono gestiti direttamente dall’azienda Fotra, che ha ottenuto l’affidamento diretto, per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 42 mila euro.