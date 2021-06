Ispezione della commissione Ars in ospedale, comitato: “Non sia passerella politica”

Gela. Come riportato alcuni giorni fa, la commissione sanità dell’Ars effettuerà un’ispezione all’ospedale “Vittorio Emanuele”. I deputati regionali, mercoledì, saranno al nosocomio di Caposoprano. Erano stati i componenti del comitato “Sos Vittorio Emanuele” a chiedere, espressamente, che anche per la struttura locale si effettuassero verifiche, dopo quanto accaduto al “Gravina” di Caltagirone. Ora, con l’ufficialità dell’arrivo dei parlamentari, spiegano che non dovrà essere solo la classica passerella politica. “Quanto da noi auspicato all’indomani della visita al presidio ospedaliero “Gravina” di Caltagirone e cioè che anche il nosocomio locale meritava, almeno, pari attenzione rispetto a quello calatino, ha trovato immediato e puntuale riscontro. Ma non possiamo non esimerci dal rilevare che siamo ancora distanti dall’essere soddisfatti, in attesa di fare le nostre valutazioni sui risvolti della visita – fanno sapere dal comitato – d’altronde, il management ha avuto il tempo per “pulire” l’ospedale e dimostrare, ad esempio con la riapertura del reparto di medicina generale, che anche nel presidio è iniziato il graduale processo di riconversione dei posti letto Covid in posti letto non Covid, specie per le aree di emergenza che sono in totale sofferenza. A prescindere dalla veridicità o meno di queste indiscrezioni, in ogni caso, non tollereremo di sicuro eventuali e inopportune passerelle politico-elettorali, come purtroppo altre volte è accaduto in passato”.