Istituita consulta cultura, passa regolamento: maggioranza e opposizione collaborano in aula

Gela. Il rendiconto 2018, la scorsa settimana, è passato con quattordici voti favorevoli su altrettanti consiglieri presenti, ma solo di maggioranza. Una votazione che ha creato lo scontro tra i pro-Greco e l’opposizione, che ha lasciato l’aula in segno di protesta. Anche al termine della seduta di questa sera, si è ripetuto lo stesso numero. Quattordici voti a favore del regolamento che istituisce la consulta della cultura. Questa volta, però, i voti sono sia dei consiglieri di maggioranza che di quelli di opposizione. Nonostante le schermaglie politiche in atto, sul regolamento arrivato in aula e voluto dai componenti della quinta commissione, c’è stata massima condivisione. Operatori del settore, esponenti di associazioni, ma anche il direttore del parco archeologico, ne faranno parte. Allo stesso tavolo programmatico siederanno politica e società civile, nel tentativo di definire passi concreti per rilanciare il patrimonio culturale locale. C’è voluta una discussione, probabilmente più lunga del previsto, per arrivare fino in fondo e varare l’atto, sostenuto soprattutto dai consiglieri Carlo Romano, Rosario Tranito, Gaetano Orlando, Sandra Bennici e Giuseppe Guastella, tutti componenti della commissione proponente.