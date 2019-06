ITALBASKET SCONFITTA 59-51 DALLE UNGHERESI

NIS (SERBIA) (ITALPRESS) – Battuta d’arresto per l’Italia nella seconda giornata dell’Eurobasket femminile. Al “Cair Sports Center” di Nis, in Serbia, le azzurre di Marco Crespi sono state sconfitte per 59-51 dall’Ungheria, che si è assicurata così il primo posto nel girone C. “Congratulazioni all’Ungheria che ha giocato una partita molto solida – ha dichiarato il coach dell’Italia Marco Crespi – Abbiamo sbagliato tanti tiri, è vero, ma credo che in una partita a basso punteggio e così equilibrata e nella quale facevamo fatica a fare canestro la differenza l’abbiano fatta i 7 giochi da tre punti che la nostra difesa ha concesso. Ci hanno creduto più di noi e questo mi fa male. Il giorno di riposo ci farà bene, perché credo che sia giusto, se si vuole fare un salto di qualità, sentire il fastidio dentro. Perché questo sentimento, se lo senti davvero, mette le basi per la personalità”. Domenica si torna in campo per l’ultimo impegno con la Slovenia che vale il secondo posto. In ogni caso l’Italia il 2 luglio giocherà a Belgrado lo spareggio per i quarti di finale contro una tra Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia, mentre il girone C ha già messo i primi verdetti: Ungheria già certa del primo posto e dunque ai quarti, Turchia eliminata.

