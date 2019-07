ITALIA-AUSTRALIA 10-9, DEBUTTO SETTEROSA OK AI MONDIALI

GWANGJU (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Esordio positivo ai mondiali per il setterosa contro l’Australia. Alla Nambu University Grounds di Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia vince 10-9. Dai parziali (3-0, 3-2, 3-3, 1-4) emerge chiaramente

che sembrava una partita dominata e che si è trasformata in una vittoria sofferta, fino a un palo interno sullo scadere. Palleggio veloce, buona attitudine al tiro, difesa ordinata, le

azzurre dei primi tre tempi giocano come la squadra compatta e

feroce che ha conquistato l’argento in World League, spaventando

in finale le campionesse di tutto degli Stati Uniti. Invece dopo

aver raggiunto il +4 sul 6-2, 7-3 e 9-5 si smarriscono, prendono

un break di 3-0 e quasi rovinano tutto.

A segno per il Setterosa tre volte Garibotti, due Bianconi,

Palmieri e Avegno, autrice della controfuga del 10-8, e Queirolo.

Le autraliane sono tenute a galla soprattutto da Webster, che ne segna quattro.

La vittoria consente alle vice campionesse olimpiche di guardare

al prosieguo del torneo con il primato del girone D e i quarti di

finale ipotecati. Nei prossimi incontri affronteranno martedi’ il

Giappone e giovedi’ la Cina, che si e’ imposta 8-6; ma come

insegna questa partita mai abbassare l’attenzione.

(ITALPRESS).