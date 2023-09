Italia in finale agli Europei di volley, Francia ko

ROMA (ITALPRESS) – Italia in finale agli Europei di volley! Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto nettamente la Francia di coach Andrea Giani, spazzata via in tre set nella semifinale disputata davanti ai 10mila spettatori del Palazzo dello Sport dell’Eur, a Roma. Prova convincente per la Nazionale di casa che si è imposta con i parziali di 25-21, 25-19, 25-23.Sabato 16, alle ore 21, gli azzurri si giocheranno il titolo continentale contro la Polonia che nella prima semifinale ha battuto 3-1 la Slovenia (23-25, 25-21, 25-20, 25-21).- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).