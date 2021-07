Italia-Inghilterra, niente maxischermi in città: Greco, “Covid sta rialzando la testa”

“E’ una decisione presa a malincuore, ma dovuta e necessaria. Sarebbe stato bello – dice il sindaco – far festa tutti insieme di fronte ai maxischermi, ma la situazione impone calma e prudenza. Negli ultimi giorni, il virus sta cercando di rialzare la testa e non possiamo farci trovare impreparati. Ci sono più di 140 concittadini in quarantena perchè positivi e cinque di questi, stando all’ultimo bollettino dell’Asp dell’8 luglio, sono ricoverati in degenza ordinaria. Pertanto, chiedo a tutti di stare attenti e di tifare Italia ma anche per la nostra salute, rispettando le regole anticontagio, indossando la mascherina, disinfettando spesso le mani ed evitando assembramenti durante e dopo la partita, anche in caso di vittoria. Divertiamoci e festeggiamo, ma in modo consapevole e con cautela, sui balconi di casa ad esempio, nelle terrazze, nelle verande e senza scendere dalle auto in caso di caroselli. Facciamo in modo che domani non si debbano pagare le conseguenze della superficialità di oggi. Il virus non è scomparso e sta a noi non dargli più le gambe per camminare”.