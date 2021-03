Italia Viva con due coordinatori, in lizza Pizzardi e Di Francesco: “Giunta? Valutiamo”

Gela. Ad una settimana esatta dal congresso cittadino del Pd, domenica mattina sarà la volta dei renziani. Il coordinatore provinciale Giuseppe Ventura, che tra i dem locali ha scritto una lunga storia politica, dopo diversi tentativi è riuscito a mettere insieme i pezzi del gruppo di Italia Viva, che adesso si apprestano a darsi una guida. Le uniche candidature per i due coordinatori cittadini (rigorosamente un uomo e una donna), sono quelle di un ormai ex dem, l’avvocato Rochelio Pizzardi, e della giovane professionista Nadia Di Francesco. Salvo sorprese particolari, saranno loro a guidare il gruppo locale di Italia Viva, chiaramente sotto l’occhio attento di Ventura. Il tesseramento è stato concluso e il congresso di domenica, che si terrà in remoto per rispettare le norme anti-Covid, servirà a dare forma anche ad un coordinamento esecutivo e all’assemblea cittadina, della quale faranno parte di diritto i circa trenta delegati che parteciperanno alla riunione di domenica. “Ogni delegato rappresenta al congresso tre tesserati – dice Ventura – abbiamo scelto questo sistema”. A dare il battesimo ufficiale, ci saranno inoltre il capogruppo al Senato Davide Faraone e quello all’Ars Nicola D’Agostino. L’età media dei renziani cittadini si preannuncia piuttosto bassa, almeno in base ai dati che Ventura ha messo insieme, a conclusione della fase di tesseramento, con un totale di 110 iscritti. Di congresso, in casa Italia Viva, si parlava ormai da mesi, ma tra esigenze organizzative, misure restrittive e alcune scadenze elettorali, tutto è slittato. Domenica, verrà pronunciata la parola finale, che in realtà segnerà la vera partenza ufficiale dell’azione politica di un gruppo, che seppur con simboli civici ha già in gran parte dato sostegno al sindaco Lucio Greco, nella campagna elettorale delle amministrative di due anni fa. Ventura ha sempre spiegato che nonostante il rapporto di affinità politica, l’assessore Cristian Malluzzo non può considerarsi, allo stato, in quota Italia Viva.