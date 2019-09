ITALNUOTO PRONTA PER I MONDIALI PARALIMPICI DI LONDRA

ROMA (ITALPRESS) – Crescere e migliorare ancora, come è sempre avvenuto negli ultimi dieci anni. Con questo obiettivo la nazionale italiana di nuoto paralimpico parte domani alla volta di Londra, dove lunedì 9 settembre inizierà il Campionato del Mondo. La squadra azzurra è stata presentata presso la sede del Comitato italiano paralimpico dal presidente Luca Pancalli e dal numero uno della federazione Roberto Valori. Gli azzurri convocati dal ct Riccardo Vernole sono 22, 12 ragazzi e 10 ragazze. “Abbiamo una delle nazionali più forti al mondo e ora aspetto i risultati, che sono fondamentali – ha sottolineato Pancalli – L’Italia del nuoto è la nostra federazione più medagliata, una federazione vincente. Il movimento è cresciuto molto in questi anni e per questo ringrazio il presidente Valori. I nostri atleti rappresentano molto più di ciò che immaginano e danno uno speranza anche a chi non si è ancora avvicinato allo sport”. “L’obiettivo dei Mondiali è migliorare, quindi vincere qualche medaglia in più e soprattutto permettere ai nostri ragazzi di crescere. Sarà un’esperienza importante”, ha dichiarato Valori, annunciando che il portabandiera azzurro sarà Vincenzo Boni.

