“Iter è lungo ma la tangenziale di Gela si farà”, incontro Lorefice-Anas: opera finita tra quelle a rischio

Gela. Date precise non ce ne sono, ma il senatore grillino Pietro Lorefice è convinto che la tangenziale di Gela, una maxi opera viaria da 316 milioni di euro, non finirà nella lista nera delle incompiute. Da poco, i tecnici Anas l’hanno inserita tra quelle destinate a slittare, riassunte in un dossier consegnato alla commissione trasporti del Senato. Il parlamentare nazionale del Movimento cinque stelle, negli scorsi giorni, ha incontrato proprio i funzionari Anas. “Nessuno slittamento, l’iter procedurale per la tangenziale di Gela sta continuando e il 23 maggio è stato approvato anche il progetto di fattibilità – dice – ovviamente, l’iter che porta alla realizzazione dell’opera è lungo e complesso e richiederà i tempi burocratici necessari”.