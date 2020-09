Giù dal secondo piano, si propende per il suicidio per il dramma di via Argentina

Gela. E’ il suicidio l’ipotesi che prende sempre più consistenza per la tragedia di via Argentina. Un uomo di 50 anni si sarebbe infatti lanciato dal balcone sito al secondo piano di un immobile del quartiere Giardinelli. Il suo volo nel vuoto si è concluso in maniera drammatica, ovvero contro la ringhiera che delimita la stessa palazzina, rimanendo infilzato per buona parte del corpo. Una scena terribile persino per carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118 che sono accorsi sul posto per verificare quanto accaduto.