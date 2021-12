“Chiudi o ti taglio la testa”, “Chiudi o ti uccidiamo”, da pentito a nuovo estortore (video)

Gela. “Chiudi o diamo a fuoco ai tuoi veicoli”; “chiudi o saremo costretti ad abbassarci la maschera”; “chiudi o ti uccidiamo”. Sono alcune delle frasi minacciose intercettate dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta nei confronti del titolare di una attività di ortofrutta messo sotto estorsione. L’indagine della polizia ha portato a tre arresti, eseguiti questa mattina su ordine del Gip del tribunale del capoluogo. In carcere sono finiti tre gelesi di 51, 50 e 44 anni, Marco Ferrigno, Massimo Terlati ed Emanuele Cassarà.

Le ripetute minacce all’indirizzo dell’imprenditore erano finalizzate a fargli chiudere l’attività commerciale in quanto in concorrenza con quella di E.C., uno dei soggetti raggiunti dalla misura cautelare. Le minacce hanno sortito l’effetto sperato in quanto il titolare ha in effetti poi chiuso l’attività commerciale non gradita al clan mafioso.

L’accusa nei confronti dei tre arrestati, di cui la polizia non ha fornito i nomi, sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione alla loro appartenenza alla famiglia di “cosa nostra” operante in Gela, nonché di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, è partita nel luglio del 2019, ed aveva come proprio iniziale focus investigativo la verifica della sussistenza di anomali rapporti tra due collaboratori di giustizia (anch’essi indagati nel presente procedimento), già appartenenti alla organizzazione cosa nostra e soggetti tuttora affiliati alla stessa operanti in Gela.