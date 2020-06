Iudice per il sociale, presidi sanitari all’ospedale dalla vendita di una sua opera

Gela. I proventi dell’opera donata da Giovanni Iudice hanno permesso di acquistare presidi medici e sostenere un banco alimentare per famiglie in difficoltà economiche. La pittura di Iudice è stata comprata da un medico di Ragusa per un importo complessivo di 1200 euro. Ben 700 euro sono stati destinati per l’acquisto di 4 termo scanner per rilevare la temperatura a distanza, 5 pulsimetri per misurare la pressione di ossigeno nel sangue (saturazione).