Iudici nuovo coordinatore cittadino dei giovani della Lega, “continuiamo a lavorare”

Gela. Emanuele Alabiso, coordinatore locale della Lega e Michele Saetta, coordinatore della Lega Giovani per la provincia di Caltanissetta, hanno nominato Angelo Iudici come coordinatore cittadino dei giovani leghisti.

“Angelo è una grande risorsa per la nostra comunità, appena diplomato in con tanta voglia di strutturare un modello positivo e propositivo per i giovani della sua realtà, un volto nuovo che porterà freschezza alla squadra locale”, dicono i vertici leghisti.

“È un grande onore per me ricoprire questo ruolo – dichiara il nuovo coordinatore comunale – rispecchia i miei ideali e la mia stima verso Matteo Salvini, sono sicuro che insieme faremo il possibile per la città e per i giovani. All’interno del grande gruppo della Lega giovani le nuove generazioni hanno da sempre la possibilità di esprimere le loro idee ed opinioni confrontandole con quelle dei loro coetanei”.

“Nonostante le difficoltà dovute al Covid ed il malessere dei cittadini dovuto alla cattiva amministrazione – aggiunge Alabiso – ci sono giovani intraprendenti che con la passione della politica hanno deciso di intraprendere questo percorso”.