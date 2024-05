“Iv alle urne con il simbolo”, Ventura: “Tavolo moderati? In ogni caso servivano convergenze”

Gela. “Ampiamente soddisfatti della scelta del candidato a sindaco”. Il riferimento provinciale di Italia Viva, Giuseppe Ventura, è stato in una sorta di cabina di regia, tra più entità di partito e non solo, che alla fine è riuscita a strappare il sì per la corsa dell’ingegnere Grazia Cosentino. “Devo dire che questa candidatura è espressione di un contesto moderato e a anche civico – sottolinea – c’erano tante perplessità all’inizio e molti non credevano ad un percorso di questo tipo. Invece, c’è stata coesione e i partiti di centrodestra hanno il merito di aver fatto un sacrificio per la coalizione”. Ci saranno anche i renziani, domani sera, all’inaugurazione del comitato elettorale dell’ex dirigente comunale. Il gruppo di Italia Viva, già nelle scorse settimane, ha quasi tenuto a battesimo il candidato a sindaco, nella nuova sede provinciale del partito, in città. La lista per le amministrativa “è chiusa”. “La presenteremo alla città penso dopo il deposito ufficiale – aggiunge Ventura – è una buona lista, ci sono dirigenti del partito ma anche gente che vuole impegnarsi per la città seppur non arrivi dalla politica attiva. Saremo alle amministrative con il simbolo del partito e stiamo per concludere la raccolta delle firme”. Italia Viva è stata su più fronti, in questi mesi. Già lo scorso anno, aveva esordito con il progetto per le amministrative, nel tavolo dei moderati. Ci sono stati lunghi confronti poi nell’agorà politica, con il sostegno alla candidatura del socialista Piero Lo Nigro, alla fine non andata in porto.