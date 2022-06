Iv e Greco distanti, sindaco: “Amareggiato da Ventura, ora Malluzzo dovrà chiarire”

Gela. “Malluzzo deve chiarire”. Questa volta, non è un esponente di maggioranza a chiederlo ma direttamente il sindaco Lucio Greco. I rapporti con i renziani di Italia Viva non sono esattamente prossimi alla totale condivisione. Greco, che ha anche disposto un rafforzamento del settore ambiente, affidato allo stesso Malluzzo (in quota Italia Viva), probabilmente non si aspettava che il coordinatore provinciale del partito, l’avvocato Giuseppe Ventura, fosse pubblicamente così critico sulla gestione dell’intero sistema dei rifiuti, affidato appunto ad un assessore renziano. “Le dichiarazioni rese dal segretario di Italia Viva, l’avvocato Giuseppe Ventura, in merito alla gestione dei rifiuti, mi hanno profondamente amareggiato, in quanto non si è tenuto granché conto di alcuni aspetti che non vanno, invece, assolutamente dimenticati o ignorati – dice il sindaco – innanzitutto, non si possono non ricordare e rispettare tutti gli sforzi fatti da questa amministrazione al fine di porre rimedio ad una situazione che si è incancrenita negli anni a causa di scelte sbagliate. Scelte che, non dimentichiamolo, hanno avuto e continuano ad avere ancora oggi risvolti giudiziari di natura civile, contabile e penale”. Greco, anche la scorsa settimana, ha spiegato di non aver mai avuto problemi di coabitazione politica con l’assessore Malluzzo, che anzi ha condiviso le scelte. I vertici di Italia Viva avevano, però, già fatto intendere di non gradire le mancate risposte sull’atto di indirizzo presentato da Malluzzo, che sintetizza la strategia dei renziani per migliorare la pulizia in città.