Iv-Greco, Pizzardi: “Nostre proposte? Valutiamo se l’azione messa in campo sia coerente”

Gela. Tra i tanti capitoli politici ancora aperti nelle fila della maggioranza del sindaco Lucio Greco, quello che sembra non dover sortire troppe sorprese riguarda i renziani di Italia Viva. Il gruppo locale è in giunta con l’assessore Cristian Malluzzo, che ha ottenuto una delega “sensibile”, all’ambiente e quindi alla gestione del servizio rifiuti. I rapporti tra l’avvocato e Italia Viva non hanno mai subito veri e propri scossoni. C’è voluto un certo periodo di assestamento ma la situazione generale pare sotto controllo. Chiaramente, anche nella segreteria renziana si valutano le scelte dell’amministrazione comunale. Diversi mesi fa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio rifiuti, il partito ha presentato delle proposte ufficiali al sindaco. “Diciamo che in questo periodo stiamo valutando se l’azione intrapresa possa dirsi coerente rispetto alle nostre proposte – dice il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi – vogliamo verificare se ci sia un’effettiva corrispondenza tra quanto abbiamo auspicato e quello che è stato messo in campo”. Non sembra un avviso che debba preoccupare il sindaco, anche perché il gruppo locale di Italia Viva, fino ad oggi, non ha mai usato toni da aut aut, nonostante le tensioni scaturite dal “rimpasto” dello scorso anno. “Pensiamo che l’azione amministrativa debba focalizzarsi su obiettivi precisi – aggiunge Pizzardi – che possono essere quelli del settore ambiente o comunque linee che rispecchiano il programma del sindaco. Se così non dovesse essere, ne prenderemo atto nell’ottica delle scelte politiche che ne conseguiranno”. Tra l’assessore Malluzzo e la dirigenza locale di Italia Viva il filo comunicativo non si è mai interrotto. “Malluzzo è l’assessore di Italia Viva e quindi mi sembra normale che ci sia una condivisione di scelte e obiettivi – aggiunge il coordinatore – altrimenti avremo già comunicato altro”. Sul servizio rifiuti, l’attenzione politica, ma non solo, è sempre massima. Entro il prossimo settembre, dovrebbe partire il servizio in house, che è una novità assoluta, anche se il sindaco Lucio Greco e lo stesso Malluzzo avrebbero preferito altre opzioni e non l’hanno mai nascosto. Su un piano strategico, anche i dirigenti del partito di Renzi sanno di essere sotto l’attenta osservazione di alleati, che spesso non sono stati convinti da una presenza in giunta priva però di un riscontro in consiglio comunale.