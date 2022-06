Iv-Greco, renziani puntano ancora sulla loro proposta: addio o possibile punto di incontro?

Gela. La crisi nei rapporti tra il sindaco Lucio Greco e il gruppo dei renziani di Italia Viva ha vissuto un’escalation, nell’arco di appena una settimana. I dirigenti locali del partito e l’assessore Cristian Malluzzo rimangono fermi sulle loro posizioni. Vogliono un potenziamento del servizio rifiuti, almeno fino all’avvento della società in house “Impianti Srr”, che ha ottenuto l’affidamento. Ci hanno riprovato in settimana, dopo alcuni giorni di botta e risposta, portando in giunta il loro atto d’indirizzo, leggermente rivisto ma senza mutamenti sostanziali. Greco e il resto della giunta hanno di fatto concluso per un no, dopo valutazioni condotte sia dal dirigente del settore che dal segretario generale. Mancherebbero le condizioni per mettere in pratica le richieste dei renziani, che con Malluzzo portano avanti il settore ambiente. I toni si sono fatti sempre più sostenuti e Greco ha posto una specie di aut aut: o con lui e con il suo progetto, anche rispetto al servizio rifiuti, oppure fuori dalla giunta. Ieri, i vertici del partito si sono confrontati e pare che l’addio sia una soluzione non del tutto accantonata, anche se i renziani sembrano voler tentare di giungere ad un punto di incontro, per avere gli interventi di pulizia richiesti.