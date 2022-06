“Iv? Sono sorpreso”, Greco: “Con Pd c’è dialogo, a Descalzi chiesto incontro per royalties”

Gela. “Il confronto politico? Lo faremo dopo le amministrative”. Il sindaco Lucio Greco vuole attendere gli esiti elettorali, prima di mettere insieme i suoi alleati e verificare come andare avanti. “Devo dire che nelle ultime settimane – spiega – la situazione è migliorata. Italia Viva? Mi sarei aspettato una richiesta di incontro piuttosto che leggere certe dichiarazioni. Con l’assessore Malluzzo non ci sono mai stati problemi. La vicenda Timpazzo la stiamo seguendo insieme così come quella del servizio. Si può mai immaginare che un sindaco non voglia una città più pulita? Stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni consentite dalla legge. I problemi e le difficoltà ci sono, in un settore che è sempre sotto i riflettori e direi giustamente. Anche sul nuovo servizio in house stiamo andando avanti e spero che le scadenze che ci siamo dati saranno rispettate. Ad Italia Viva ho dato grande importanza, con due deleghe pesanti. Certe dichiarazioni mi sembrano incoerenti, da parte di una forza politica che è pienamente coinvolta nell’amministrazione della città. L’assessore Malluzzo mi ha contattato e ho notato che anche lui era sorpreso. Sul settore rifiuti e sulla pulizia della città, c’è sempre stata massima attenzione. Ripeto, stiamo facendo tutto quello che la normativa consente. Abbiamo trovato una situazione molto difficile e pesante, senza un contratto e con un capitolato stravolto”. Greco non chiude nessuna opzione, anzitutto per un dialogo istituzionale anche con il Pd.