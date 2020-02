Iveco Bus e Otokar siglano accordo di produzione in Turchia

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Iveco Bus ha sottoscritto un accordo con la societa’ turca Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, per la fabbricazione di prodotti con il marchio Iveco Bus presso le sue strutture di Sakarya, in Turchia. La partnership riguarda sia i modelli gia’ presenti nel portafoglio Iveco Bus per la distribuzione internazionale, sia la produzione di un modello adattato specificatamente per i mercati dell’Europa dell’Est, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. I mezzi saranno alimentati dai motori della consociata FPT Industrial ed e’ previsto che i primi modelli siano prodotti entro il 2021. Tramite questo accordo, Iveco Bus punta a espandere le proprie capacita’ produttive, confermando nel contempo il mantenimento di tutte le regolari attivita’ presso gli attuali siti di produzione, nei quali continueranno a essere progettate e realizzate le generazioni di modelli attuali e future. “Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova partnership, che apre la strada a molte opportunita’ per le nostre attivita’”, ha affermato Sylvain Blaise, Head of Global Bus Division CNH Industrial. “Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di aumentare la nostra capacita’ produttiva per rispondere alla domanda di mercato attuale e futura, in modo da sostenere la nostra crescita continua, oltre ad aver l’opportunita’ di lavorare congiuntamente per la futura espansione del portafoglio prodotto. Inoltre, questa partnership beneficera’ delle future tecnologie motoristiche sviluppate da FPT Industrial”, ha aggiunto.(ITALPRESS).