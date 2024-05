“Jazz Run” a Vittoria, buoni crono per i runner dell’Atletica Gela

Gela. Niente podi ma ottime prestazioni per gli otto runner dell’Atletica Gela impegnati oggi alla “Jazz Run Città di Vittoria” che si è tenuta nella cittadina iblea come prova valida per il grand prix regionale di corsa 10 km. Si conferma in forma Antonio Saviano, primo tra gli atleti gelesi. Ottime performance anche per Rino Infuso e Francesco Migliore. Così come per Luigi Maria Nasonte, Laura Granvillano e Mirko Maniglia (che continua a convivere con qualche fastidio muscolare).