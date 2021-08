Jessica Platania non ce l’ha fatta, morta la volontaria che aiutava i randagi

Gela. Il mondo locale del volontariato piange per la prematura scomparsa di Jessica Platania. In città, era molto conosciuta per la sua assoluta dedizione verso il recupero dei randagi, che accudiva, troppo spesso lasciata sola dalle istituzioni. Nel tempo, si sono susseguiti i suoi appelli pubblici. I postumi di un intervento chirurgico, l’ennesimo al quale si sottoponeva dopo un grave incidente, pare siano stati fatali. La notizia della morte ha lasciato nello sgomento i tanti volontari che la conoscevano e ne sostenevano gli sforzi, per dare una casa ai randagi. Nelle ultime ore, si sono susseguiti i messaggi di cordoglio.